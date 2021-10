Diretoria do Juventude prepara premiação para confrontos diretos – Futebol Interior

Caxias do Sul, RS, 15 (AFI) – O Juventude inicia, neste domingo, a sequência de confrontos diretos na luta contra o rebaixamento. O primeiro dos quatro jogos será contra o Grêmio, às 18h15, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), pela 27ª rodada do Brasileirão.

Depois da partida contra o Grêmio, o Juventude vai ter pela frente Ceará (casa), Bahia (casa) e Atlético-GO (fora). Conseguir bons resultados nesta sequência é importante para o alviverde de Caxias do Sul, que não ganha há quatro jogos e se aproximou da zona de rebaixamento, com 28 pontos.

Não é a toa que, depois da derrota para o Flamengo, por 3 a 1, no Maracanã, na última quarta-feira, a diretoria se reuniu com o elenco e prometeu um incentivo financeiro em caso de resultados positivos durante essa sequência.

“Toda derrota é um sentimento de frustração, mas ali dentro vestiário começamos a citar a sequência que se inicia no domingo contra o Grêmio. As ações são diárias, no trabalho com comissão técnica e atletas, inclusive com incentivo econômico. Além de um clássico e toda a rivalidade regional, o jogo vai ser tratado como uma final”, disse o diretor de futebol Marcelo Barbarotti.

O TIME!

No entanto, o técnico Marquinhos Santos corre o risco de perder dois dos seus principais jogadores. Contra o Flamengo, o meia Guilherme Castilho sofreu problemas gastrointestinais e foi substituído no intervalo, enquanto o atacante Ricardo Bueno deixou o campo no final do segundo tempo por causa de um desconforto muscular.

As boas notícias para o treinador são os retornos dos volantes Dawhan e Jadson, que cumpriram suspensão automática contra o Flamengo. Assim, Ricardinho e Juan Quintero devem deixar o time titular.

O Juventude deve entrar em campo com: Douglas Friedrich; Paulo Henrique, Rafael Forster, Vitor Mendes e William Matheus; Dawhan, Jadson e Wescley (Guilherme Castilho); Paulinho Bóia, Wagner e Marcos Vinícius (Ricardo Bueno).