Dirigente do América dá dica para o Cruzeiro escapar da crise – Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 04 (AFI) – Marcus Salum, coordenador de futebol do América Mineiro, deu um pitaco sobre a situação do Cruzeiro. Em crise financeira, a equipe celeste acumula quase R$ 1 bilhão em dívidas e vem fazendo campanha apenas modesta na Série B do Campeonato Brasileiro.

“É muito difícil dar palpite na vida dos outros sem ter conhecimento. Eu torço para que o Cruzeiro ache o caminho dele. Mas o Cruzeiro, sem capital novo, não tem chance. Tem que achar um jeito de trazer capital”, disse o cartola em entrevista à Rádio 98FM.

Rivalidade entre América e Cruzeiro tem aflorado

Tentando evitar uma crise ainda maior, o Cruzeiro já adiantou R$ 8 milhões da cota de patrocínio do Supermercados BH. O clube vem buscando outros meios para tentar se manter de pé, mas nem os salários tem conseguido pagar em dia.

OLHO NO COELHO!

Diferente do América, que está na elite do futebol, não tem uma dívida considerada grande e está muito próximo de virar um clube-empresa. Joseph Dragosa, ex-proprietário do Bourdeaux, demonstrou interesse em investir na equipe mineira.

Enquanto isso, o América ocupa a 14ª colocação do Brasileirão, com 27 pontos, quatro a mais do que o Bahia, o primeiro dentro da zona de rebaixamento.