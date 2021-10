Dirigente do Vitória fala sobre jogadores que não estão nos planos – Futebol Interior

Salvador, BA, 06 (AFI) – O diretor de futebol do Vitória, Alex Brasil, falou publicamente sobre as situações dos jogadores que não serão mais utilizados pelo técnico Wagner Lopes na reta final da Série B do Brasileiro.

O volante Gabriel Bispo, os laterais Gabriel Inocêncio e Guilherme Santos, o meia Sérgio Mota e os atacantes Vico, Samuel Granada, Ronan, Matheusinho estão treinando junto com os jogadores do Sub-23.

“Claro que em um elenco de 57 atletas, juntando a equipe sub-23, tivemos a coerência de fazer essa divisão desse grupo de transição. Não houve nenhum afastamento. Vão fazer atividades com grupo de transição, o que é natural”, disse o dirigente.

Alex Brasil, porém, garante que o Vitória não corre o risco de ser punido por ter colocado os jogadores para treinarem em horário diferente do restante do elenco que está disputando a Série B.

“Tomamos essa decisão juntamente com direção e comissão técnica. Consultamos o departamento jurídico e de nenhuma forma o Vitória está correndo risco de problema futuro. Tivemos toda essa preocupação”, afirmou.

Em situação delicada, o Vitória está na zona de rebaixamento da Série B, em 18º lugar, com 26 pontos. No sábado, o time faz um confronto direto com o penúltimo colocado Confiança, em casa.