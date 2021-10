Disney fará filme sobre a história de Mauricio de Sousa

No Twitter, ele publicou uma foto de 41 anos atrás e comemorou a produção. “A foto é da década de 1980, quando eu não imaginava que minha história viraria filme. Com estreia prevista para 2023, Mauricio de Sousa – O Realizador de Sonhos é uma parceria da MSP com a Disney. O longa-metragem será dirigido por Pedro Vasconcellos”, legendou ele.