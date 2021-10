Dito oferece mais de 70 vagas de emprego

A Dito, empresa de tecnologia com foco em CRM, oferece mais de 70 vagas de emprego para diversas áreas e funções. O negócio, relativamente jovem, busca garantir que a relação entre pessoas e marcas seja agradável para os consumidores e rentável para as empresas. Por isso, é fundamental que os profissionais sejam dinâmicos e atentos às evoluções dos mercados e estratégias de marketing digital.

Há chances para Pessoa Desenvolvedora Front-End Sênior, Pessoa Desenvolvedora Back-End, Product Designer, Sales Development Representative, Analista de RH (Business Partner), Pessoa Executiva de Vendas (Hunter), Pessoa Desenvolvedora Full Stack Pleno (Implementação), Product Manager, Pessoa Coordenadora de Tecnologia (Team Lead), Gerente Comercial, Analista de Marketing Sênior (Eventos) e muito mais.

Grande parte das vagas são para atuação no regime remoto. Ainda, além de trabalhar em uma empresa em franco crescimento, os contratados terão a oportunidade de integrar o time de uma das 13 melhores empresas de Tecnologia do Brasil para se trabalhar, segundo o Great Place to Work. O reconhecimento não é à toa, uma vez que o negócio conta com incentivos ao aprendizado; convênios e descontos em vários restaurantes, academias, instituições de ensino, escolas de idiomas, entre outros; times de futebol (feminino e masculino); e confraternizações de integração.

A Dito oferece um pacote de benefícios completo, com vale refeição e vale alimentação flexíveis, plano de saúde e plano odontológico Bradesco com abrangência nacional, sem coparticipação e com inclusão de dependentes (filhos e cônjuges), acesso ao Gympass, Inglês in company, parceria com o Sesc, licenças maternidade e paternidade estendidas e bônus anual por atingimento de metas.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas oferecidas pela Dito deverão acessar o site https://www.dito.com.br/trabalheconosco/ para cadastrar o currículo. No endereço é possível conferir, ainda, a lista completa de oportunidades disponíveis, bem como informações completas sobre cada uma delas.