Djalma Beltrão recebe mais um suplente do PSB e não descarta a chegada de outro do PDT em seu grupo político

Após algumas conversas, o prefeito Djalma Beltrão, recebeu mais um suplente de vereador do PSB, fortalecendo seu grupo político com foco às eleições de 2022. Dessa vez a vinda foi do suplente de vereador, Cabelo de Fogo, que ficou fora da Câmara Municipal devido a ter empatado e ter idade inferior ao da vereadora Loura Amaral que conquistou sua reeleição.

O prefeito de Piaçabuçu também não descarta a possibilidade do suplente de vereador pelo PDT, Zé das Mangas, também chegar ao grupo para somar forças e passar por 2022 já desenhando o cenário para 2024, apesar de tudo por enquanto ser apenas suposições. Cabe lembrar que Zé das Mangas é pai da vice-prefeita Keity Darlian e forte liderança política no município ribeirinho.

Na última semana o grupo político liderado pelo prefeito de Piaçabuçu, Djalma Beltrão, recebeu o reforço dos suplentes de vereadores Jó Eloy e Van do Mandim, ambos do PSB. Na Câmara Municipal, Djalma conta com uma bancada forte, somando nove vereadores dos 11 que compõem a casa de leis.