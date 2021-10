Djalma Beltrão reforça grupo político com suplentes de vereadores Jó Eloy e Van do Mandim

Com foco em 2022, o prefeito Djalma Beltrão, recebeu em sua base política os suplentes de vereadores Jó Eloy e Van do Mandim, ambos, foram candidatos no pleito eleitoral de 2020 pelo PSB em Piaçabuçu.

O grupo político liderado atualmente por Djalma Beltrão, conta com nove dos 11 vereadores que integram o legislativo piaçabuçuense. Diversas lideranças e suplentes de vereadores que integravam outras bases políticas, já anunciaram apoio aos candidatos do prefeito do município ribeirinho em 2022.

Pelo apoio recebido em sua reeleição e com o fortalecimento de parcerias que tem trazido resultados positivos para Piaçabuçu, Djalma desenhará um mapa de apoio aos deputados estaduais Yvan Beltrão e Dudu Ronalsa, além de manter apoio ao deputado federal Marx Beltrão. Quem também deve contar com apoio de alguns membros da base política de Djalma, será o atual Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Alagoas, Marcius Beltrão.