DNA Pontepretano planeja clube até 2029, mira Top 10 e inédito título paulista – Futebol Interior

Campinas, SP, 23 (AFI) – Com a presença de 250 pessoas, a maioria conselheiros, foi lançada neste sábado cedo a chapa DNA PONTEPRETANO que vai concorrer às eleições marcada para o dia 20 de novembro na Ponte Preta. O evento aconteceu no Parque de Exposições do Shopping D.Pedro.

O nome de Eduardo Lacerda, 51 anos, foi ratificado como candidato do grupo à presidência da diretoria executiva para o próximo triênio (2022-2024). O objetivo do grupo é colocar a Ponte Preta no TOP 10 do futebol brasileiro, o que inclui sucesso no futebol e conquistas dentro do cenário estadual e nacional.

“Queremos estar sempre brigando pelas primeiras posições dos campeonatos. e, com certeza, dentro deste período nós vamos conquistar um título estadual” – pontuou Lacerda.

ESTRATÉGIA ATÉ 2029

O salão estava cheio e rapidamente Lacerda foi conduzido ao palco para explicar como funciona o movimento e como está montada a estratégia para revolucionar o clube num projeto pensado até 2029.

“É preciso respeitar a história, mas também é necessário ter visão de marcado e tratar a instituição como uma empresa. Neste ponto, se torna fundamental ter as pessoas certas nos lugares certos” – ressaltou Lacerda, que defende a profissionalizar em todos os departamentos do clube.

TUDO BEM EXPLICADO

Por quase duas horas foram apresentados slides apresentando todos os planos e projetos estabelecidos por uma ‘comissão de colaboradores’, em torno de 12 conselheiros. Chamou atenção a idade média deste grupo de frente: 45 anos.

Embora tivesse presente, o presidente Sérgio Carnielli não falou e nem esteve perto do palco. Mas parecia satisfeito prelo desenvolvimento do projeto para estruturação do clube.

Evento reuniu 250 pessoas no D.Pedro

Foi antecipado de que o especialista em esporte, João Paulo Medina, fará parte do projeto de organização da parte do futebol, usando a sua experiência dentro na Universidade do Futebol que já existe desde 2003. É uma instituição que estuda, pesquisa, produz, divulga e propõe mudanças nas diferentes áreas e setores relacionados ao universo do futebol enquanto atividade econômica e importante manifestação do patrimônio cultural brasileiro.

ARENA E CT

Além da profissionalização na administração, os planos incluem a construção da Arena Ponte Preta, que ainda depende de aprovação e ajustes do próprio conselho deliberativo, bem como a construção de um Centro de Treinamento para que as categorias de base possam trabalham com objetivo de formar jogadores para o time.

Os dois projetos, na verdade, vão gerar receitas para o clube. A arena, além dos jogos, vai ter espaço para entretenimento e geração de receitas com shows e ventos. E o CT vai gerar muitos jogadores que serão utilizados no próprio time ou negociados, conforme a situação do mercado.

MAJESTOSO É PATRIMÔNIO

De forma realística, Lacerda acredita que o CT vai estar pronto em 2023 e não quis fazer projeções para a arena, que depende de alguns detalhes. O que ele garantiu é que não será feito nada com o estádio Moisés Lucarelli, o Majestoso.

“Vamos continuar jogando lá até construirmos a arena. Depois será uma questão para o conselho deliberativo decidir. O importante é deixar claro que o Majestoso será um ativo (patrimônio) do clube e que os investimentos na arena sairão da iniciativa privada”.