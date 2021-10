Do fundo do baú: famosos celebram o Dia das crianças com fotos antigas

Dia 12 de Outubro é comemorado o Dia das Crianças e sempre bate aquela curiosidade em saber como os famosos eram na infância. Nesta terça, artistas como Tatá Werneck, Zeca Pagodinho e Simone e Simaria postaram fotos antigas e desejaram um ótimo dia para todas as crianças do Brasil.

Tatá Werneck

Sempre muito humorada, a atriz postou uma coletânea de fotos da infância onde aparece fazendo caras e bocas. Na legenda, Tatá escreveu: “Arraste pro lado e veja mais fotos da criança esquisita mas FELIZ DEMAIS que eu ainda sou”.

Simone e Simaria

As coleguinhas não ficaram de fora e também postaram uma foto da infância. No clique, as irmãs aparecem abraçadas e sorridentes.

As irmãs desejaram um feliz Dia das Crianças para os seguidores | Reprodução: Instagram

Zeca Pagodinho

O sambista surpreendeu os internautas, pois continua super parecido com sua versão criança. Na legenda da publicação, Zeca escreveu um desejo: “Por um país onde todas elas tenham acesso à educação e saúde pública de qualidade”.

Foto de Zeca Pagodinho surpreendeu seguidores | Reprodução: Instagram

Rafa Kalimann

A influenciadora e ex-bbb também surpreendeu pela semelhança e pelas bochechas. “Momento de declarar nossa fofura”, escreveu nos stories do Instagram.

Fofura de Rafa Kalimann chamou atenção dos internautas | Reprodução: Instagram

Vanderson Nascimento

O jornalista baiano publicou uma foto em que aparece fantasiado e dando uma bela gargalhada. “Rir sempre foi o melhor remédio. A vida é melhor se a gente for mais leve!”, escreveu.

O jornalista postou uma foto sorridente e recebeu elogios nos comentários | Reprodução: Instagram

Carmo Dalla Vecchia

O ator comparou uma foto da sua infância com um clique atual do seu filho Pedro, fruto do casamento com o autor de novelas João Emanuel Carneiro. “Viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu! Feliz dia para nós!”, escreveu.

O ator comparou sua versão criança com o filho | Reprodução: Instagram

André Marques

O apresentador postou diversas fotos da sua infância, onde aparece acompanhado de amigos e familiares. Na legenda, ele falou o que a maioria dos adultos costumam sentir: “Saudades dessa época… Sem conta pra pagar e sem preocupação “.