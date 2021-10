Está em busca de uma oportunidade de emprego? Esta pode ser a sua chance, já que a Doctoralia oferece novas vagas em todo país. A empresa especializada em serviços de saúde busca por novos talentos para suportar sua expansão.

Ao todo, a healthtech disponibiliza mais de 30 postos de trabalho para atuação no modelo home office. Há chances para Designer, Líder de Social Media Creative, Analista de Business Intelligence, Analista de Processos e Qualidade de Atendimento, Analista de Customer Success (LATAM), Especialista de Marketing, SQL Developer, Executivo de Contas, UX Researcher, Gerente de Projetos, Gerente de Social Media, Sales Enablement e muito mais.

Além disso, a empresa oferece oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PCD). Neste caso, as chances são para as posições de Consultor de Vendas Internas e Analista de Customer Success.



Os requisitos variam de acordo com a função desejada e a quantidade de postos disponíveis pode sofrer alterações sem aviso prévio, conforme preenchimento ou demanda da empresa.

Para participar do processo seletivo e concorrer a uma das vagas, os candidatos deverão acessar a plataforma Workable, disponível aqui, e se candidatar na posição desejada.

Sobre a Doctoralia

De origem espanhola, a Doctoralia é uma plataforma que conecta profissionais de saúde e pacientes por meio da internet e da tecnologia. A healthtech, que está em plena expansão no mercado brasileiro, permite que o usuário agende consultas de forma rápida e segura, além de esclarecer dúvidas e escolher o melhor especialista de acordo com as suas necessidades.

Para se ter uma ideia do potencial do negócio, de um ano para cá, quando a telemedicina foi regulamentada no Brasil, a empresa já registrou mais de 740 mil agendamentos de consultas remotas, somando mais de 15 mil profissionais de saúde na ferramenta.