Documentário sobre milagre que canonizou Irmã Dulce será transmitido gratuitamente online

“A Luz na Escuridão”, documentário que narra a história do milagre que canonizou Irmã Dulce, será exibido gratuitamente no canal do Youtube das das Obras Sociais Irmã Dulce. As sessões ocorerão nos dias 29 e 30 de outubro (após a transmissão da missa das 16h) e no dia 31 de outubro (após a celebração das 8h30).