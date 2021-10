Documento antigo de Michael Jackson é vendido por R$ 409 mil na internet

Um documento raro de Michael Jackson foi colocado à venda na internet por US$ 75 mil, o equivalente a R$ 409 mil na cotação desta segunda-feira (18). O site ‘Moments in Time’ apresentou em seu acervo um requerimento de passaporte do cantor, que mostra alguns dados particulares, além de foto oficial.

Segundo TMZ e a Revista Quem, o rei do pop perdeu o passaporte no início dos anos 90 e teve que fazer uma solicitação para o novo documento. Este requerimento de substituição foi descoberto pelo Moments in Time e disponibilizado para fãs.

Michael morreu aos 50 anos de idade em 2009, dentro de casa em Holmby Hills, Los Angeles. Na ocasião, o cantor sofreu uma parada cardíaca e foi levado às pressas para o hospital após ingerir dosagem alta de propofol e benzodiazepina, mas não resistiu.

Confira abaixo o documento de Michael Jackson:

Foto: Reprodução / Moments in Time