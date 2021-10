Dois jogos dão início às quartas de final, fase que define acessos à Série C – Futebol Interior

Campinas, SP, 08 (AFI) – A fase mais importante do Campeonato Brasileiro Série D começa neste final de semana, com dois jogos no sábado e outros dois no domingo. Oito times iniciam a disputa das quartas de final, que define os quatro que subirão à Série C de 2022. Por conta da importância dos jogos, a partir desta fase a CBF utilizará o Árbitro de Vídeo (VAR).

PRIMEIRO JOGO

Os primeiros a entrarem em campo neste sábado são Uberlândia-MG e Aparecidense-GO, que duelam às 15h no Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG). Nesta semana, a CBF confirmou que a disputa não contará com a presença do público, pois ambas as prefeituras não autorizaram. Mesmo que a autorização para o jogo da volta seja concedida, os portões ficarão fechados por conta da isonomia e equilíbrio técnico.

Após ficar em terceiro no Grupo 6 com 23 pontos, o Uberlândia eliminou o Nova Mutum-MT e o até então invicto Joinville-SC no mata-mata. Já a Aparecidense liderou o Grupo 5 com 28 pontos e depois passou por Caldense-MG e Cianorte-PR.

MAIS TARDE EM NATAL

Mais tarde, às 17h30, será a vez de América-RN e Campinense-PB se reencontrarem na Arena das Dunas. Os dois times fizeram parte do Grupo 3 e já se enfrentaram duas vezes: uma vitória do Campinense por 3 a 0 e um empate sem gols.

Os paraibanos ficaram na segunda posição com 25 pontos e depois eliminaram Sergipe-SE e Guarany-CE, único time desta edição que já tinha sido campeão da Série D, em 2010. Os potiguares ficaram em terceiro com 22 pontos e depois passaram por Itabaiana-SE e Moto Club-MA.

REGULAMENTO

As quartas de final seguem os mesmos critérios do mata-mata. O gol fora de casa não é usado como critério de desempate e, em caso de igualdade no placar agregado, a decisão vai para os pênaltis.

CONFIRA OS JOGOS DE IDA DAS QUARTAS DE FINAL: