Dois jogos definem os dois últimos classificados para a próxima fase – Futebol Interior

Salvador, BA, 15 (AFI) – Neste sábado, acontecem mais dois jogos para fechar a primeira fase pré-eliminatória da Copa do Nordeste. Após seis confrontos entre terça, quarta e quinta, River-PI recebe o Lagarto às 16h, no Albertão e para fechar a noite, o Imperatriz recebe o Fluminense no Castelão de São Luís, às 20h.

O River é bastante favorito, já que é um time que chegou até a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D e caiu para o Galvez por apenas 1 a 0 no placar agregado. Enquanto o Lagarto, ficou somente com o vice do Campeonato Sergipano após ser derrotado por 3 a 2 pelo Sergipe.

MAIS TARDE

No confronto da noite, novamente um duelo de um time que disputou uma divisão nacional e outro que ficou apenas com o estadual. O Imperatriz ficou em sexto lugar no Grupo A2, com 17 pontos. Já o Fluminense, foi vice-campeão piauiense. A equipe caiu por 3 a 1 para o Altos, no placar agregado.

REGULAMENTO

Em 2022, a Copa do Nordeste vai contar com 36 equipes ao todo. É o maior número em todas as 19 edições do regional. A fase de grupos, que acontece no ano que vem, vai ser disputada no primeiro semestre com 16 times distribuídos em duas chaves como oito, um formato que já acontece há alguns anos.

CONFIRA TODOS OS RESULTADOS: