Dolores revela que mentiu sobre Samuel e deixa Pilar transtornada

Em Nos Tempos do Imperador, Pilar (Gabriela Medvedovski) verá Dolores (Daphne Bozaski) como nunca viu! Após o casamento da caçula de Eudoro (José Dumont) com Tonico (Alexandre Nero), a médica fará uma visita surpresa à irmã, que irá confessar que mentiu sobre o suposto caso entre Samuel (Michel Gomes) e Luísa (Mariana Ximenes).

Prometida em casamento a Tonico após Pilar ter abandonado o deputado no altar, Dolores dirá que está arrependida do que fez, mas falará poucas e boas na cara da irmã.

“Mas conseguiu se formar doutora, que era o que mais queria na vida! Você fez o que queria fazer, como sempre. E eu? E para mim? Deu tudo errado na minha vida, Pilar. Agora estou casada com o Tonico, no seu lugar. Se isso não é castigo, nem sei o que é!”.

Pilar bem que tentou livrar Dolores do casamento com Tonico, mas o deputado e o coronel resgataram a caçula, que entrou na igreja com o vestido sujo e rasgado do sequestro forjado.