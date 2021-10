‘Domingão’: Ivete Sangalo marca presença em programa e conhece João Gomes

Ivete Sangalo marcou presença no ‘Domingão’ e encontrou pela primeira vez João Gomes, neste domingo (10).

Para arrasar no programa, a cantora investiu em um vestido preto nada básico e decotado, além de apostar em acessórios dourados e salto alto.

A musa deixou em evidência o seu visual perfeito ao posar ao lado do âncora em foto para o Instagram do ‘Domingão com Huck’. O clique bombou nas redes e garantiu muitas curtidas dos internautas.