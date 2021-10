Don Juan e Psirico lançam música e clipe ‘Funcionária do mês’; assista

Don Juan e Márcio Victor, da banda Psirico, lançaram nesta sexta-feira (15) a música e o clipe “Funcionária do mês”. A canção traz toda a sensualidade e ritmo da Bahia aliada a conexão do funk com samba-pop percussivo. A composição é de Sergio Santos, Ruxxel e Pablo Bispo.

Márcio Victor falou nesta tarde sobre as expectativas para este lançamento: “É uma música alegre que tem aquele pagodão que não deixa ninguém parado. Esse single tem uma linguagem nacional, tem uma força absurda e tem uma percussão que lembra o pagodão raiz do Psi com a influência POP que combina comigo e com Don Juan, com esse estilo dele de cantar, com o público dele. Acredito que vai cair no coração e na playlist de muita gente no verão”, aposta o cantor.