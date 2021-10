Dona da Brastemp e Consul abre vagas de trainee; saiba mais

A Whirlpool, dona da Brastemp, Consul e KitchenAid, está com inscrições abertas para trainee. Os candidatos poderão atuar nas Unidades de São Paulo (SP), Rio Claro (SP), Manaus (AM) ou Joinville (SC) e terão até o dia 5 de novembro para se inscrever.

Podem se candidatar recém formados de qualquer curso superior, desde que a formação seja entre dezembro de 2018 a dezembro de 2021. O inglês no nível intermediário também é um pré-requisito para inscrição no programa, além de disponibilidade para atuar em qualquer uma das localidades onde as vagas estão abertas (São Paulo, Manaus, Joinville e Rio Claro) e disponibilidade para viagens.