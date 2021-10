Dono da melhor campanha em casa, Criciúma abre venda de ingressos; Sócios entram de graça – Futebol Interior

Criciúma, SC, 01 (AFI) – O Criciúma ganhou mais um componente para manter a invencibilidade e a melhor campanha em casa na Série C do Campeonato Brasileiro. Na abertura da segunda fase, o clube catarinense poderá contar com o apoio do seu torcedor e já iniciou a venda de ingressos para o duelo contra o Paysandu no domingo, às 18 horas, no Heriberto Hülse.

Para o setor de arquibancada, o valor da entrada será de R$ 50, enquanto o setor das cadeiras custará R$ 120. Os sócios com a mensalidade em dia, porém, não pagam pelo ingresso. O Criciúma poderá receber até 30% da capacidade do seu estádio, ou seja, 5.790 espectadores. Os ingressos são vendidos pelo site do clube ou direto na bilheteria do Heriberto Hülse.

VACINAÇÃO!

Para entrar no estádio será preciso apresentar o cartão de vacinação com as duas doses ou a dose única. Se não tiver a vacinação completa, o torcedor terá que apresentar o teste antígeno. Para aqueles que comprarem ingresso, o teste sai por R$ 50.

O Criciúma não joga com público desde 8 de março de 2020, quando empatou sem gols diante do Figueirense pelo Campeonato Catarinense sob olhares de 2.665 pagantes.

Na Série C, o Criciúma tem aproveitado o fator casa, mesmo sem torcida. O time do técnico Paulo Baier ostenta oito vitórias e um empate. Aproveitamento de 92,6%, a melhor campanha da Série C.