Dono da melhor campanha, Novorizontino-SP estreia fora de casa no fechamento da 1ª rodada da 2ª fase – Futebol Interior

Campinas, SP, 02 (AFI) – Mais duas partidas dão sequência a primeira rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C na tarde deste domingo (03). O maior destaque fica para o Novorizontino-SP, que chega embalado por cinco vitórias seguidas e por ter terminado a primeira etapa com a melhor campanha e agora estreia contra o Manaus-AM, fora de casa.

O duelo irá acontecer às 16h, no Estádio da Colina, na capital manauara, já que a Arena da Amazônia está passando por pequenas reformas de melhorias para receber a Seleção Brasileira pelas Eliminatórias no final do mês. Diferente do rival paulista, o Manaus-AM não vence há três rodadas e se classificou na quarta posição do Grupo A com 26 pontos, ficando na frente do Volta Redonda-RJ apenas nos critérios de desempate para ficar com a vaga.

Criciúma estreia diante do embalado Paysandu

O Novorizontino, por sua vez, fez 39 pontos e ficou isolado na liderança do Grupo B, seis pontos na frente do segundo colocado Ituano, que fez 33. Em 18 jogos foram doze vitórias, três empates e apenas três derrotas. A última na longigua 10ª rodada, quando a equipe paulista acabou superada pelo Figueirense, por 2 a 1.

No outro jogo do dia, que vai acontecer um pouco mais tarde, às 18h, Criciúma-SC e Paysandu-PA se enfrentam no Estádio Heriberto Hülse, no interior de Santa Catarina. Comandado por Paulo Baier, o time catarinense terminou a primeira fase na quarta posição do Grupo B com 30 pontos. Já rival paranese chega gabaritado pela liderança do Grupo A, também com os mesmos 30 pontos.

REGULAMENTO

A segunda fase será disputada mais uma vez em sistema de grupos, com quatro equipes em cada, onde jogam dentro das chaves em turno e returno. Os dois primeiros de cada chave já garantem acesso à Série B. Já os dois líderes se classificam para a final.

A grande decisão é disputada no sistema mata-mata em jogos de ida e volta, onde em caso de igualdade no placar agregado, o título será decidido nos pênaltis.