Dormiu no ‘xilindró’! Jogador que agrediu árbitro é encaminhado para presídio e pode pegar até 20 anos de cadeia – Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 05 (AFI) – A noite seguiu agitada na cidade de Venâncio Aires, interior do Rio Grande do Sul. Depois se sair de camburão por ter agredido o árbitro Rodrigo Crevellaro com um chute na cabeça, na partida entre Guarani-RS e São Paulo-RS, válida pela 12ª rodada da Série A2 do Campeonato Gaúcho, o jogador William Ribeiro dormiu na cadeia e pode ficar lá por um bom tempo.

Isso porque, o delegado da cidade Vinicius Lourenço de Assunção autuou o atleta por tentativa de homicídio, já quem acerta uma outra pessoa com um chute na cabeça, assume o risco de tirar a vida do outro. Caso seja condenado, William Ribeiro pode pegar de 12 a 30 anos de detenção pelo crime qualificado. Porém, como o árbitro não morreu, essa pena pode ser reduzida.

De qualquer forma, o jogador do São Paulo-RS já foi encaminhado para o presídio local de Venâncio Aires. “O jogador será autuado no artigo 21, além de se tratar de um motivo fútil, não é razoável alguém agredir dessa forma por conta de futebol, ainda mais contra o árbitro, que é autoridade”, disse o delegado.

ENTENDA O CASO

O Guarani vencia a partida por 1 a 0, quando aos 16 minutos do segundo tempo o jogador do São Paulo aparece nas imagens agredindo o árbitro. Primeiro ele o derruba com empurrão e logo em seguida desfere um chute nas costas do dono do apito, já caído no gramado, em uma grande covardia.

O juiz Rodrigo Crivellaro foi atendimento imediatamente pelos médicos que estavam no estádio. Ele chegou a ficar desacordado e acordou quando já estava dentro da ambulância. Ele foi encaminhado para um hospital da cidade e o quadro de saúde é estável, apesar do susto.

No hospital, o árbitro foi submetido a diversos exames: uma tomografia do crânio, raio-x na coluna, tórax e bacia. Os resultados devem sair na manhã desta terça-feira (05).

ASSISTA O VÍDEO DO MOMENTO DA AGRESSÃO