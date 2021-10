Dose dupla: quatro dicas de decoração para o quarto de gêmeos

Quem é pai e mãe sempre tem aquela vontade de montar o quarto dos sonhos para seus filhos, ainda mais quando são crianças. E já imaginou como fica essa vontade quando, ao invés de um, os papais têm gêmeos? Tudo em dobro, de uma única vez, e com o projeto do quarto não é diferente. Mas temos uma notícia boa: mesmo que a família tenha apenas um cômodo para os irmãos/irmãs é possível montar um espaço lindo e que agrade a todos.

A arquiteta Renata Assarito, sócia-fundadora do Studio M&A Arquitetura, escritório especializado em quartos infantis, explica que existem várias dicas simples e econômicas de transformar um quarto de gêmeos em um lugar dos sonhos. “A maior dificuldade é manter a personalidade de cada um, como são gêmeos e têm a mesma idade, fica mais fácil de fazer um projeto, do que quando é um quarto de irmãos com idades opostas, por exemplo. É necessário conversar com as crianças, entender o que cada uma gosta e tentar fazer uma mistura de tudo sem deixar a delicadeza de lado”, comenta.

Abaixo, confira quatro dicas dadas pelas arquitetas:

Invista no candy colors: os conhecidos tons pastéis são ótimas opções para quartos infantis em geral e caem super bem quando se trata de gêmeos, pois deixa mais clean. “Tons como azul claro, rosinha ou verde suave dão a sensação de bem-estar e paz, além de proporcionarem um ar mais juvenil. Além disso, também costumamos combinar com papel de parede com flores ou animações, sempre combinando, claro, com o perfil das crianças”, conta Camila Marinho, também sócia-proprietária do escritório.

Insira animais na decoração: outra dica que agradam bem as crianças é o uso de animais como: cadeira com encosto de borboleta, penteadeira com orelhinha de gato, por exemplo. “Essa técnica cai super bem com cores clarinhas e pastéis, trazendo o ar de delicadeza. A dica é seguir uma decoração clean, pois se trata de duas pessoas que, apesar de novinhas, provavelmente terão gostos diferentes, invista no básico para agradar todo mundo”, aconselha Renata.

Aproveite o espaço: como se trata de um quarto para duas crianças é preciso saber aproveitar o espaço e, ao mesmo tempo, manter a individualidade de cada um. “Se possível, opte por uma bicama para que as crianças tenham, mais espaço para brincar no quarto, e pode funcionar até com uma cama auxiliar para receber um amigo ou a própria mãe ou pai. Se for ter penteadeira, por exemplo, melhor que seja uma para cada, do lado da cama, apesar de serem gêmeos e da mesma idade, precisa prezar pela individualidade”, esclarece Camila.