Drica Moraes sofre acidente nos bastidores de ‘Sob Pressão’: ‘Prontamente atendida’

A Globo informou que a atriz Drica Moraes, que interpreta Vera em ‘Sob Pressão’, sofreu um acidente durante as gravações do seriado na semana passada, nesta terça-feira (5).

De acordo com informações dadas para o UOL, a emissora afirmou que a artista foi atendida imediatamente após o ocorrido e foi liberada para casa.

Além disso, a TV disse que a paralisação das gravações da trama já estava prevista, antes mesmo de qualquer incidente no set.

“A paralisação das gravações já estava prevista desde o cronograma inicial e serão retomadas na próxima semana, não guardando qualquer relação com o incidente ocorrido com a atriz Drica Moraes, durante as gravações da série, na semana passada. Na ocasião, a atriz foi prontamente atendida e liberada para retorno à sua casa”, diz o comunicado.