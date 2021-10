Drogaria Araujo abre mais de 50 empregos em Minas Gerais

Drogaria Araujo abre mais de 50 empregos para profissionais de diferentes áreas de atuação em Minas Gerais. Dentre as oportunidades, há vagas exclusivas para estagiários com nível superior. Confira, a seguir, todas as informações e como se candidatar!

Drogaria Araujo anuncia NOVAS vagas de emprego



Você Pode Gostar Também:

Foram divulgadas mais de 50 vagas de emprego abertas para contratação de colaboradores de diferentes especializações em municípios de Minas Gerais. Veja os cargos ofertados e suas localidades:

Estágio Nível Superior (Falconi) – Belo Horizonte;

Auxiliar de Logística – Belo Horizonte;

Atendente de Sac (Serviço de Atendimento ao Cliente) – Belo Horizonte;

Analista de Treinamento e Desenvolvimento – Minas Gerais;

Vendedor – Contagem;

Líder Equipe RH Cd – Contagem/MG;

Subgerente de Loja – Ubá;

Gerente de Loja – Muriaé;

Subgerente de Loja – Juiz de Fora;

Supervisor de Logística – Minas Gerais;

Vendedor Telemarketing Drogatel – Belo Horizonte;

Gestor Comercial – Minas Gerais;

Vendedor em – Juiz de Fora;

Assistente de Vendas Corporativo – Belo Horizonte;

Vendedor – Patos de Minas;

Operador de Caixa – Patos de Minas;

Vendedor – Belo Horizonte;

Comprador – Belo Horizonte;

Encarregado de Loja – Belo Horizonte;

Coordenador de Plantão – Belo Horizonte;

Vendedor – Belo Horizonte;

Operador de Caixa – Exclusivo para PCD – Minas Gerais;

Subgerente Farmacêutico – Belo Horizonte;

Analista de Gestão de Contratos e Despesas de TI/Telecom – Belo Horizonte;

Subgerente de Loja – Belo Horizonte;

Analista de Categoria – Belo Horizonte.

Como se candidatar

Para se candidatar, é necessário acessar o link de inscrição, clicando aqui, atentar-se a todas as informações e requisitos referentes a vaga desejada e, cadastrar o currículo atualizado em “Candidate-se“.

Mantenha-se sempre atualizado com o Notícias Concursos!