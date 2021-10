DSM abre matrículas para programa de estágio 2022

Estão abertas as inscrições da DSM, empresa global de origem holandesa voltada para a saúde, nutrição e biociência, para seu Programa de Estágio 2022, com vagas para estudantes do ensino superior de diversas áreas. O prazo ficará aberto até o dia 22 de outubro.

A empresa está oferecendo mais de 30 vagas para todos os cursos universitários com previsão de se formar entre janeiro de 2024 e janeiro de 2025.

Além do salário compatível com o do mercado, os selecionados terão como benefícios auxílio-transporte ou fretado, vale-refeição ou refeitório no local, vale-alimentação, assistências médica e odontológica, seguro de vida, birthday off, Gympass, plataforma de descontos Allya e plataforma de idiomas para aprendizado do inglês ou espanhol.