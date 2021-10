Duelo dos extremos em Chapecó e Coelho sem Mancini abrem a rodada neste sábado – Futebol Interior

Campinas, SP, 15 (AFI) – A 27ª rodada do Campeonato Brasileiro será aberta neste sábado (16), com apenas duas partidas. A Chapecoense recebe o Fortaleza, enquanto o América-MG encara o Bahia em casa.

Pintado tem mais um desafio na Chapecoense

Na Arena Condá, o lanterna Chapecoense, que vem de empate com Athletico-PR, recebe o poderoso Fortaleza-CE, às 19h. O Fortaleza é o terceiro colocado com 42 pontos e vem de vitória sobre o Grêmio na última rodada.

Em Belo Horizonte, depois do técnico Vagner Mancini abandonar o clube rumo ao Grêmio, o América recebe o Bahia, às 21h. O auxiliar permanente Diogo Giacomini dirige o Coelho neste sábado.

O Coelho é o 12º colocado, com 31 pontos, enquanto o Bahia está na zona de rebaixamento, com 27 pontos. O time baiano vem de empate com o Palmeiras e o América perdeu para o Inter na última quarta-feira.

América joga sem Mancini que se mandou para o Grêmio

DOMINGO TEM MAIS

Sete jogos movimentam o domingo pelo Campeonato Brasileiro. Sem vencer há cinco jogos, o Palmeiras recebe o Internacional, no Allianz Parque.

O Palmeiras é o quinto colocado, com 40 pontos e o Internacional tem 39 pontos, na sétima posição. A última vitória do Palmeiras aconteceu no dia 18 de setembro, pela 21º rodada, diante da Chapecoense por 2 a 0. O Inter está há três jogos sem derrota e vem de duas vitorias seguidas, Chapecoense 5 a 2 e America 3 a 1

Na cola do líder Atletico, Flamengo encara o Cuiabá no Maracana. Jorginho, tecnico do Cuiaba, fez historia como jogador no Flamengo

O Flamengo é o vice-lider, com 45 pontos, está cinco jogos invictos e vem de duas vitorias seguidas, Fortaleza e Juventude

O Cuiabá é o nono, com 34 pontos e venceu o Sport na última rodada.

Michael será titular no Flamengo contra o Cuiabá

O LÍDER

O líder Atlético-MG, com 56 pontos joga contra Atlético-GO em Goiânia. O Galo está 18 jogos sem perder na competição. A última derrota aconteceu em 27 de junho – o Santos fez 2 a 0 na Vila Belmiro, ainda pela sétima rodada.

O Atlético-GO tem 31 pontos, na 11ª colocação.

O técnico Vagner Mancini, que abandonou o América, estreia no conturbado Grêmio contra o Juventude, no clássico regional da rodada, na Arena do Grêmio. Na zona de rebaixamento, o Grêmio é o 19º colocado com 23 pontos e o Juventude é o 15º, com 28.

Mancini já estreia no Grêmio

O Athletico recebe o Fluminense na Arena da Baixada. No primeiro turno no Rio de Janeiro, o Furacão enfiou 4 a 1 no Flu. Athletico é o oitavo com 34 pontos e o time carioca, que perdeu para o Corinthians na quarta-feira, tem 33 na décima posição.

O Ceará, de Tiago Nunes que ainda não disse a que veio, recebe o Red Bull na Arena Castelão. O Ceará é o 14º, com 30 pontos e o Red Bull, que vem de duas vitorias seguidas, é o quarto, com 41 pontos. O time de Bragança venceu Palmeiras e Atlético-GO em sequencia. O time cearense não sabe o que é vencer há quatro jogos.

MAJESTOSO NA SEGUNDA

Fechando o domingo, às 20h30, o Sport recebe o Santos no duelo dos desesperados. Os dois times vem de derrotas e fazem péssima campanha. O time pernambucano esta na zona de rebaixamento, na 18º posição, com 26 pontos, enquanto o Peixe é o 16º, com 28 pontos, na beira do Z4.

Na segunda-feira, São Paulo e Corinthians fazem o clássico no Morumbi. Será segundo jogo de Rogério Ceni no comando do Tricolor.

CONFIRA OS JOGOS DA RODADA: