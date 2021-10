Duelo entre Remo-PA e Galvez-AC abre as oitavas de final – Futebol Interior

Belém, PA, 18 (AFI) – A Copa Verde da início a sua fase de oitavas de final nesta terça-feira, às 20h30, com o confronto entre Remo e Galvez, no estádio Baenão, em Belém-PA. Os confrontos acontecem em jogo único, a exemplo da fase anterior. Em caso de empate, a decisão vai para as penalidades.

O Remo faz a sua estreia na competição e deve usar uma equipe alternativa, pois está focado na disputa do Campeonato Brasileiro Série B, onde ocupa a 12ª posição, com 38 pontos somados. Já o Galvez estreou diante do Ypiranga-AP e eliminou o adversário nos pênaltis, após empatar por 1 a 1 no tempo normal, marcando o gol aos 46 minutos do segundo tempo.

JOGOS DE DESTAQUE

Na quarta, o Cuiabá, único time de Série A na competição, recebe o Brasiliense-DF na Arena Pantanal, às 21h. O Dourado também deve usar um time alternativo. Na primeira fase, o Brasiliense eliminou o Rio Branco-ES nos pênaltis, após empate por 0 a 0.

Já na quinta-feira, às 16h, o Vila Nova recebe o Rio Branco VN-ES no OBA, em Goiânia. Enquanto o Vila estreia e deve usar os reservas, o time capixaba eliminou o Interporto-TO na fase anterior, após vencer por 1 a 0.

Esses e outros jogos estão destacados na tabela abaixo.