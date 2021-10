duelo paulista é destaque nas apostas na 25ª rodada do Brasileirão 2021 – Futebol Interior

Campinas, SP, 08 (AFI) – Palmeiras x Bragantino, apesar da tradição do duelo, não é clássico regional. No entanto, qualidade não falta em ambos os lados. Logo, promessa de um grande jogo, marcado para este sábado (09), às 21h (horário de Brasília), no Allianz Parque. O confronto é válido pela 25ª rodada do Brasileirão 2021. E as apostas trazem oportunidade muito interessantes que esmiuçaremos a seguir no nosso prognóstico. Sobre palpites, o ApostasOnline.com.br recomenda os odds do Bodog.

O que está em jogo em termos de apostas em Palmeiras x Bragantino na 25ª rodada do Brasileirão 2021

O Palmeiras vive um momento complexo na temporada. A euforia recente com a classificação para a final da Libertadores já deu lugar a um certo desânimo em função dos resultados recentes no Brasileirão; desfechos frustrantes contra o Juventude, empate em casa (1 a 1), e a derrota, na rodada passada, para o América-MG (2 a 1), no Independência.

O Bragantino não permitiu o Flamengo se impor, no Nabi Abi Chedid, e ficou no empate com o Rubro-Negro, que decidirá a Libertadores contra o Palmeiras, próximo adversário do Massa Bruta. É sempre bom lembrar que o Braga também vai a Montevidéu, mas para disputar a decisão da Copa Sul-Americana com o Athletico-PR. Palmeiras x Bragantino não tem status de clássico ainda, mas ambos ostentam patamar, na prática, de times grandes.

Aposta do especialista para Palmeiras x Bragantino na 25ª rodada do Brasileirão 2021

Na prática, o Verdão segue na briga pelo título da Série A. Porém, abandonar a disputa pela conquista do Brasileirão pode repercutir na motivação da equipe para a decisão continental contra o Flamengo. Mas os últimos resultados do time de Abel Ferreira pouco animam, diferente do Braga. Porém, é preciso levar em conta o fator casa e chacoalhada que o elenco levou. No entanto, vamos com calma na euforia. O palpite mais interessante no momento é o empate: palpite que paga R$ 3,60, de acordo com o Bodog.

Aposta com os pés no chão em Palmeiras x Bragantino na 25ª rodada do Brasileirão 2021

Se você acredita que haverá empate, mas assim mesmo entende que, por se tratar do finalista da Libertadores e também mandante, o Palmeiras conta com possibilidades boas de vencer, opte pela dupla hipótese (empate ou Palmeiras vence). Lucro: R$ 1,22 para 1.

Aposta ousada para Palmeiras x Bragantino na 25ª rodada do Brasileirão 2021

Para aproveitar bem as cotas das casas de apostas esportivas, você precisa ousar. Neste caso, para faturar mais, você precisa acertar o placar. Nossa dica? Empate em 1 a 1. A margem de resgate prevista neste marcador é de 6.50 para 1, segundo o Bodog.

Cotas dos jogos da 25ª rodada do Brasileirão 2021

Sábado, 9 de outubro

16h30 – (R$ 1,46) Atlético-MG x Ceará (R$ 7,00); empate (R$ 4,50)

16h30 – (R$ 2,05) Fluminense x Atlético-GO (R$ 4,20); empate (R$ 3,20)

16h30 – (R$ 3,95) Sport Recife x Corinthians (R$ 2,10); empate (R$ 3,15)

19h00 – (R$ 2,10) Athletico-PR x Bahia (R$ 3,85); empate (R$ 3,20)

19h00 – (R$ 3,55) Fortaleza x Flamengo (R$ 2,10); empate (R$ 3,40)

21h00 – (R$ 2,90) Juventude x América-MG (R$ 2,70); empate (R$ 3,00)

21h00 – (R$ 1,90) Palmeiras x Bragantino (R$ 4,20); empate (R$ 3,60)

Domingo, 10 de outubro

11h00 – (R$ 1,52) Internacional x Chapecoense (R$ 7,00); empate (R$ 4,10)

16h00 – (R$ 2,70) Santos x Grêmio (R$ 2,85); empate (R$ 3,10)

Segunda-feira, 11 de outubro

20h00 – (R$ 3,75) Cuiabá x São Paulo (R$ 2,20); empate (R$ 3,05)