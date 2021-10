Duelos da Fase Preliminar continuam na quarta-feira – Futebol Interior

Salvador, BA, 12 (AFI) – Nesta quarta-feira, mais duas partidas dão continuidade às eliminatórias da Copa do Nordeste 2022. 16 clubes disputam oito vagas para a segunda fase. Os jogos seguirão até o dia 16 de outubro. Moto Clube e Retrô se encontram às 15h, no Estádio Nhozinho Santos, em São Luís.

Já na parte da noite, às 19h30, Jacuipense e Atlético-CE jogam no estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador.

EQUILÍBRIO NOS CONFRONTOS

No confronto entre o Moto e o Retrô, a promessa é de um confronto equilibrado, já que ambas as equipes disputaram a Série D e caíram na segunda fase. O Moto foi derrotado pelo América-RN por 5 a 2 no placar agregado. Já o Retrô, bateu na trave ao perder por 4 a 3 para o ABC no placar agregado.

Nos jogos entre Jacuipense e Atlético-CE, o equilíbrio também deve prevalecer mesmo com as equipes em divisões distintas. O time de Jacuípe disputou a Série C e terminou na vice-lanterna do Grupo A, com 18 pontos. Enquanto que o Atlético, ainda está vivo na disputa das quartas de final da Série D contra a Ferroviária. O jogo de ida terminou empatado em 1 a 1.

CONFIRA OS RESULTADOS DA RODADA: