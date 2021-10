Duelos por Libertadores, Galo sobrando e briga para fugir do rebaixamento – Futebol Interior

Campinas, SP, 12 (AFI) – Na quarta-feira, seis partidas dão continuidade a 26° rodada do Campeonato Brasileiro. Os destaque maiores são para os confrontos dos líderes do campeonato. O Atlético-MG recebe o Santos no Mineirão, às 19h. O Galo segue na ponta com 53 pontos. Já o Santos, luta para fugir do rebaixamento e ocupa a 16° posição com apenas 28.

O vice-líder Flamengo, que ainda sonha com o título, mesmo estando com 42, encara o Juventude, no Maracanã. A partida está marcada para às 19h. O Esmeraldino tem 28 pontos e é o 15° colocado na briga contra o rebaixamento.

VERDÃO EM CAMPO

Com a pior campanha do segundo turno, o Palmeiras tenta reencontrar os caminhos da vitória contra o Bahia, na Fonte Nova, às 21h30. O Tricolor de Aço está muito mal e ó primeiro time dentro da zona de rebaixamento com 26. Já o Verdão, é o terceiro colocado com 39.

GAÚCHOS EM CAMPO

Desesperado, o Grêmio que é o vice-lanterna com apenas 23 pontos encara o quarto colocado Fortaleza, no Castelão, às 20h30. O Tricolor do Pici é o quarto colocado com 39 pontos e pode ultrapassar o Palmeiras.

O Internacional, que briga por vaga na Libertadores, recebe o América-MG no Beira-Rio, às 21h30. O Colorado é o sétimo colocado com 36 pontos. O coelho está bem no meio da tabela com 31.

PAULISTAS NA BRIGA

O Agora reforçado e poderoso Corinthians, recebe o Fluminense na Neo Química Arena, às 21h. O Timão é o sexto colocado com 36 pontos. Já o Tricolor das Laranjeiras é o nono colocado com 33.

Lutando por uma vaga nas competições internacionais, o São Paulo encara o Ceará no Morumbi, às 19h

O DESESPERADO

A lanterna Chapecoense, que tem apenas uma vitória e 12 pontos, recebe o Athletico, que é o oitavo colocado com 33.

CONFIRA OS JOGOS DA RODADA: