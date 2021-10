Durante gravações, ator mata diretora de fotografia com arma cenográfica; entenda

Uma verdadeira tragédia aconteceu no set de filmagens do filme “Rust” na última quinta-feira (21). O premiado ator Alec Baldwin, conhecido pelo papel de sucesso na série “Um Maluco na TV”, disparou a arma cenográfica que matou a diretora de fotografia do longa e deixou outro ferido.

A informações são do gabinete do xerife do condado de Santa Fé. “O gabinete confirma que os dois indivíduos baleados no set de ‘Rust’ foram a diretora de fotografia Halyna Hutchins, 42, e o diretor do filme, Joel Souza, 48, atingidos quando uma arma cenográfica foi disparada pelo ator e produtor Alec Baldwin”, informa o comunicado oficial.

Halyna chegou a ser levada para o hospital da Universidade do Novo México de helicóptero, mas não resistiu aos ferimentos. Já Joel Souza foi atingido no ombro e já recebeu alta, de acordo com a atriz Frances Fischer.

O disparo da arma cenográfica aconteceu durante uma cena, de acordo com a polícia, mas ainda não se tem certeza se foi ensaio ou uma gravação. Segundo informações do Deadline, Baldwin já depôs e foi liberado, testemunhas estão sendo interrogadas e o caso segue em investigação.

O jornal local “Santa Fe New Mexican” informou que o ator estava “perturbado e em lágrimas” durante um momento do lado de fora da delegacia.