É fake: Boninho denuncia venda de vagas para o BBB22

Nesta quinta-feira (14), Boninho usou as redes sociais para denunciar a venda de vagas para o BBB22. Um perfil no Instagram diz prestar esse ‘serviço’, mas o diretor afirma que as ofertas são falsas.

De acordo com os prints divulgados por Boninho, um perfil chamado ‘Claudemir’ estaria oferecendo as vagas no Instagram. Ele compartilhou uma conversa onde Claudemir diz que conseguiria colocar o interessado em uma entrevista presencial. De acordo com ele, a entrevista garantiria a vaga direta no Bog Brother Brasil, sem ser necessária nenhuma inscrição. Obviamente, as vagas oferecidas pelo impostor tem um preço: R$ 250.

Ao falar sobre o assunto, Boninho advertiu: “Não caiam nessa roubada!”. Com exceção do grupo Camarote, formado pro famosos, os integrantes do BBB precisam se inscrever no reality e passar por diversas fases da seleção. Além disso, o suborno não é aceito pela equipe.