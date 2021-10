“É mentira, é mentira, é mentira” – Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 7 (AFI) – Após o empate me casa, diante do Cuiabá pelo placar de 2 a 2, Felipão, que já tem problemas dentro de campo, se irritou com os vazamentos de bastidores. Na entrevista coletiva pós jogo, o treinador não escondeu o descontentamento com a situação em que vive o Grêmio.

Houve uma discussão no vestiário após a derrota para o Sport, em que jogadores precisaram ser contidos.

“É mentira, é mentira, é mentira! Quem passa a vocês (informações), quem tem esta atitude, é um cafajeste. Não tivemos em nenhum momento alguma situação diferente de todas as situações que eu já vivo no futebol há 50 anos. O técnico vai, faz a sua palestra e depois deixa os comandados conversarem. Tínhamos um problema de relacionamento que existiu durante o jogo contra o Sport. Depois voltamos e ouvimos algumas colocações. Quem passa a vocês é um mentiroso e cafajeste”, disparou Felipão.

NÃO SE PREOCUPA

Apesar da irritação, o treinador diz que não se preocupa com essa notícias e segue focado com o grupo.

“Não me preocupo, não é minha função. A minha função é treinar a equipe. Se alguém passa e vocês têm esta conexão, acreditem neles, não em nós. Continuem assim. Estamos dizendo toda a verdade. Mas se há alguém no nosso grupo, dentro do Grêmio, que tem interesses diferentes, o que nós vamos fazer?”, complementou.

HOUVE A DISCUSSÃO

Scolari reconhece que houve um problema entre os jogadores no último jogo, mas diz que o foco é tirar o Grêmio dessa situação.

“Podemos fazer aquilo que tenho dito: trabalhar, corrigir e sair desta situação. Temos condições para isso. Mas se as informações saem de lá de dentro, não posso fazer nada. Só posso trabalhar com meu grupo de jogadores e ver se isso não influencia em nada o nosso relacionamento. É o que tenho dito até agora. Escutem a palavra, trabalhem e vamos buscar os resultados entre nós. Ajuda de fora nós não vamos ter”, concluiu.

PRÓXIMO COMPROMISSO

Na próxima rodada, o time de Felipão enfrenta o Santos, às 16h, na Vila Belmiro, no domingo.