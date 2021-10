De férias com Xanddy em Dubai, nos Emirados Árabes, Carla Perez aproveitou uma visita ao deserto para relembrar umas da mais icônicas coreografias do É O Tchan, grupo que ela foi dançarina.

A loira mostrou que ainda lembra a coreografia de ‘Dança do Ventre’, um dos maiores sucessos do grupo, e registrou a dança no Instagram.