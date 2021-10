É oficial! Atacante ex-Ponte Preta e Corinthians não é mais jogador de time da Série C – Futebol Interior

Belém, PA, 27 (AFI) – Assim como o Portal Futebol Interior adiantou na noite desta terça-feira (26), o Paysandu seguiu o rumor e confirmou em nota oficial a saída do atacante Rildo, que não faz mais parte do elenco do Papão na sequência do Campeonato Brasileiro da Série C.

O atleta pediu a rescisão de contrato junto ao clube após os acontecimentos na derrota contra o Ituano, por 4 a 1 no último final de semana, que praticamente acabou com as chances de acesso do Papão. O duelo acabou com invasão ao gramado e ameaças nas redes sociais.

Ex-Ponte Preta, Corinthians, Vasco, Coritiba, Chapecoense, entre outros, o atacante Rildo chegou ao Paysandu em junho, já durante a disputa da Série C. Ao todo, fez 13 partidas e marcou três gols. Já a situação do volante Paulinho, que também havia pedido sua rescisão contratual, não foi confirmada.

LEIA A NOTA OFICIAL:

O Paysandu Sport Club informa que, a partir desta terça-feira (26), o atleta Rildo não faz mais parte do elenco de futebol profissional bicolor.

O contrato do atacante foi rescindido após solicitação que partiu do próprio jogador e foi acatada pelo clube. A instituição agradece ao atleta pelos seus serviços prestados.