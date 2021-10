E quando a rinoplastia dá errado? Saiba como funciona a correção da cirurgia

“A expectativa do paciente deve ser muito bem avaliada e o preparo emocional direciona esse processo. Hoje em dia, filtros e aplicativos de correção de fotos tem gerado uma expectativa irreal e disso pode vir muitas frustrações, pois o nariz gerado artificialmente muitas vezes não pode ser alcançado com nenhuma cirurgia. Por isso, se faz tão importante a presença de um psicólogo na equipe para ajudar a identificar esses fatores que podem causar insatisfações futuras e alinhar as expectativas com a realidade”.

Outro fator que interfere bastante, segundo o Dr Guilherme Scheibel, é o nível de comprometimento do paciente com o pós-operatório. “Muita gente não respeita as orientações médicas, mas elas são primordiais. Cada médico tem seu protocolo de cuidados para o pós-operatório e seguir a risca faz toda a diferença. Os cuidados são simples e dentre eles, o uso do gelo, altura da cabeceira da cama, lavagem nasal, uso do curativo, tempo de repouso e retorno às atividades, além de hábitos de vida saudáveis com uma alimentação equilibrada são fundamentais para uma boa recuperação e cicatrização ideal”, lista. “Um paciente comprometido com todos os cuidados orientados têm mais sucesso com o resultado a longo prazo”.