EBC lança nova TV Brasil Animada no mês das crianças; confira programação

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) traz novidades na maior faixa infantil da TV aberta. A partir desta segunda-feira (11) Zig, Pong, e Tum chegam à TV Brasil Animada para celebrar o Mês das Crianças. Os novos personagens foram criados para acompanhar a mudança da identidade visual da faixa, que fica mais colorida e cheia de movimento de forma a permitir mais interação com a garotada.

Os três novos amiguinhos, Zig, Pong e Tum, vão animar e ensinar o público. ZIG é rápido no gatilho. É o primeiro da fila e está pronto para qualquer desafio. Afobado, quase sempre mete os pés pelas mãos, mas uma coisa é certa: é um desbravador nato.

Pong é super tranquilo, transpira confiança, mas também é um pouco espaçoso e trocaria uma aventura por um bom cochilo. Mais pensa do que age e é um ótimo amigo para um bom conselho.

Tum é colaborativo, gosta do trabalho em equipe, é muito curioso e também desastrado, por isso se mete em algumas enrascadas, mas também acaba fazendo muitas descobertas, é um explorador nato.

Com eles, os telespectadores mirins vão acompanhar, de 8h15 às 12h, a apresentação de dois episódios de cada um dos desenhos mais queridos da manhã: A Mirette Investiga, SOS Fada Manu, Mighty Mike, Eu sou um gênio, O Show da Luna, Meu Cavaleiro e Eu, As regras de Ângelo, Detetives do Prédio Azul e Valentins.

Depois do almoço, tem filmes especiais para a garotada. De 13h às 15h, a Sessão Família estará mais divertida, com animações escolhidas a dedo por Zig, Pong e Tum. Confira algumas das atrações: Spark: Uma Aventura Espacial, Seafood – Um Peixe Fora D´Água, Big Pai, Big Filho, Encantado, Peter Pan – A Procura do Livro do Nunca, Bons de Bico (Free Birds), Becassine – A Babá dos Sonhos e Bugiguangue No Espaço.

O presidente da EBC, Glen Valente, destaca que as mudanças na TV Brasil Animada vão aproximar ainda mais a emissora do público infantil. ‘Os novos personagens educam, ensinam e se comunicam com as crianças enquanto às entretêm. Nossa programação continua a exibir atrações com foco na valorização da família, da inclusão e da cidadania.”

O Diretor de Conteúdo e Programação, Denilson Morales, fala que os novos personagens deixarão a TV Brasil Animada mais interativa e mais próxima da criançada. “Em outubro as crianças terão a oportunidade de conhecer Zig, Pong e Tum, que entram na tela para anunciar a programação especial do mês, e continuam com a garotada todas as manhãs.”

Programação infantil educativa e divertida é na TV Brasil.

Totalmente sem publicidade, a TV Brasil Animada transmite séries infantis que focam em eixos diretamente ligados à estratégia da EBC: diversidade brasileira, inclusão e cidadania.

Maior faixa infantil da TV aberta, a TV Brasil Animada preenche mais de quatro horas diárias de conteúdo na grade de programação da emissora. A atração também é disponibilizada na TV aberta por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) e do aplicativo TV Brasil Play.

As parcerias da TV Brasil com diferentes instituições movimentam a indústria brasileira de animação, além de estimular a produção independente e a representatividade das diferentes regiões do país. Atualmente, mais de 40% das animações exibidas na TV Brasil Animada são produções brasileiras.

Para avaliar se as animações estão alinhadas aos objetivos editorais do canal público, são observados diferentes critérios, como adequação do tema e da narrativa, capacidade de atratividade, potência estética e modelo de negócio. São analisados também os benefícios das séries no desenvolvimento cognitivo, social, emocional e físico da criança.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV.

Confira a programação TV Brasil Animada no mês da Criança, de segunda a sexta-feira (de 11 a 29 de outubro) das 8h15 às 12h:

8h15 a 8h30 – A Mirette Investiga

8h30 a 9h – SOS Fada Manu e Mighty Mike

9h a 9h30 – Eu sou um gênio

9h30 a 10h – O Show da Luna

10h a 10h30 – Meu Cavaleiro e eu

10h30 a 11h – As Regras de Ângelo e Mighty Mike

11h a 11h30 – D.P.A. Detetives do Prédio Azul

11h30 a 12h – Valentins