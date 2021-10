Éderson diz que Leão precisa buscar a vitória independente de placar – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 27 (AFI) – Hoje aos 22 anos, meio-campista polivalente, jogando como volante ou meia, revelado no Desportivo Brasil, e com passagens por Cruzeiro e Corinthians, Éderson vem sendo um dos jogadores mais regulares do Fortaleza. Falando na véspera do jogo decisivo contra o Atlético Mineiro, nesta quarta-feira, na Arena Castelão. Vale vaga na final contra Flamengo ou Athletico-PR.

Éderson disse que o Leão precisa fazer sua parte e buscar a vitória, independente do placar.

“Sabemos que vai ser um jogo difícil, mais que o primeiro temos que procurar vencer. Precisamos ter muita concentração, e não que temos que fazer cinco gols. Precisamos fazer um depois outro e assim em diante. Nos defender bem e atacar com eficiência para buscar o resultado positivo.

O volante também falou do fato do torcedor poder vir ao estádio – 50% do Castelão estará liberado nesse jogo.

“A torcida é esse combustível que precisamos. Sabemos que é um jogo difícil vamos nos esforçar no máximo buscar os resultado” disse.

Éderson enfatizou que independente do placar é uma grande chance que o Fortaleza vem tendo em jogar uma semifinal de Copa do Brasil. Questionado se o time deveria se concentrar no Brasileiro pelo placar do jogo anterior, ele discordou:

“Assim como nos dedicamos todos jogos e como disse nosso treinador, não podemos desistir e nossa intenção é ganhar o jogo”, finalizou. Sobre propostas para sair, o volante disse que deixa essa situação na mão de seus representantes , que sabem o que é bom para ele, mas sempre valorizando o Fortaleza que lhe deu todo o apoio, mas reconhece que sempre existem sondagens.

“Tudo tem seu momento certo”, finalizou.