EDITAL Ministério da Justiça: Cebraspe vai organizar novo edital

O Ministério da Justiça e Segurança Pública faz saber aos interessados que um novo edital de processo seletivo (Processo seletivo Ministério da Justiça 2021) será divulgado para o preenchimento de vagas no órgão. A banca organizadora do certame será o Cebraspe.

O extrato de dispensa de licitação que confirma a banca foi divulgado no Diário Oficial da União, edição do dia 19 de outubro. Agora, o próximo passo será a publicação do edital. A licitação não traz mais detalhes, mas é possível que seja para lotação na Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad).

A pasta é vinculada ao ministério e teve aval para preencher 66 vagas temporárias. Agora, com a banca definida, o edital fica próximo.



Você Pode Gostar Também:

Autorização foi para 66 vagas

No mês de abril, Ministério da Economia autorizou um processo seletivo para a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), pasta que é vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Na ocasião, o aval foi dado para 66 vagas, em caráter temporário.

O aval confirma vagas para os cargos de Técnico Especializado em Gestão de Ativos e Parcerias (57 vagas), Técnico Especializado em Formação e Capacitação (3 vagas) e Técnico Especializado em Pesquisa e Análise de Dados (6 vagas).

O prazo para publicação do edital era de seis meses. Com o aval em abril, o prazo final vai até 20 de outubro. Sendo assim, a expectativa é de que os trâmites de abertura precisam ser ágeis para que o prazo legal seja cumprido.