Em constante movimento e crescimento, a Effecti oferece oportunidades em diversas áreas. A empresa, que nasceu com o propósito de simplificar processos através de soluções inovadoras pensadas em empresas que fornecem para o Governo, busca novos talentos para atuação na cidade de Rio do Sul, em Santa Catarina, onde está localizada sua sede.

Ao todo, são 10 vagas abertas para as funçõe de Engenheiro de Software Pleno – Sistema Interno, Engenheiro de Software Pleno, Desenvolvedor de Software, Customer Success – Middle, Inside Sales (Closer) – Middle, Analista Educacional, Coordenador de Pré-Vendas e Product Manager / Product Owner.

Com o propósito de ser a maior referência do setor de tecnologia para licitantes e simplificar a vida do fornecedor do governo, a Effecti visa recrutar pessoas com diferentes níveis de experiência, que tenham disponibilidade para se dedicar exclusivamente ao negócio.



Com carga horária de 44 horas semanais, os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a alguns benefícios, como:

Benefício alimentação flexível;

Plano de Saúde Unimed 50% (Santa Catarina);

Acesso a Plataforma de Saúde Emocional;

Seguro de Vida Empresarial;

Tarifa diferenciada para o curso de inglês na Escola Rockfeller (Aulas Onlines);

Auxílio para estruturação de ambiente de trabalho remoto;

Desenvolvimento pessoal acelerado com Plano de Carreira estruturado e Plano de

Desenvolvimento Individual.

Bom ambiente de trabalho e troca de experiências com pessoas talentosas.

Conhecer o ecossistema de Startups;

Day-off no dia de aniversário;

No dress code;

Biblioteca Corporativa.

Como se candidatar

Os interessados deverão acessar o site https://jobs.solides.com/effecti para conferir a lista completa de vagas disponíveis, assim como os requisitos e escopo de atuação. No endereço é possível cadastrar o currículo na posição desejada ou no banco de talentos – neste caso, para concorrer a oportunidades futuras.