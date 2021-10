Elabore o seu currículo – dicas adaptáveis

Dicas para a elaboração do seu currículo

É possível construir o seu currículo de forma assertiva e direcionada, assim obtendo sucesso de mercado e alcançando o seu potencial dentro do mercado atual, o que também impacta no seu fluxo de trabalho.

A construção do seu currículo pode direcionar a sua carreira independentemente do nível hierárquico em que se encontra na atualidade. Sendo assim, é importante que você direcione os dados para que alcance suas objetividades por meio dessa elaboração.

Sendo assim, para que a construção ocorra de forma assertiva é importante que você saiba qual é o seu objetivo de carreira, bem como, analise os seus pontos pessoais e profissionais

Ainda que de forma implícita, é importante que você destaque suas competências e habilidades na descrição de suas experiências, pois são fatores que aumentam a chance de você receber um convite para uma entrevista de emprego.

Seus dados pessoais

A maneira como você informa os seus dados pessoais é bastante importante. Por isso, certifique-se de que seus dados pessoais estejam atualizados e evite endereços de e-mails que podem causar algum tipo de constrangimento com nomes diferentes, diminutivos ou palavras pejorativas.

Objetivo

O objetivo do seu currículo deve ser simples. Sendo assim, é necessário que você tenha clareza sobre os objetivos de carreira. No entanto, o objetivo no currículo diz respeito ao cargo desejado. Dessa forma, você pode ser direto. Por exemplo: analista de marketing, assistente de vendas, gerente de call center etc.

Experiência profissional

O campo relacionado a sua experiência profissional é um dos pontos principais na construção do seu currículo. Por isso, insira as informações sobre a empresa, o período de atuação e, de forma sucinta, descreva as suas atividades exercidas. Sendo assim, procure focar em resultados, implementações, projetos e melhorias.

Carreira acadêmica

A sua carreira acadêmica deve ser inserida em ordem cronológica inversa, ou seja, do último curso aos anteriores. Da mesma maneira, deve ocorrer com a sua trajetória profissional. Assim sendo, coloque o nome do curso e a data de término. Bem como, caso você seja um estudante, informe a modalidade de estudo e a previsão da finalização do curso em andamento. Sendo assim, informe se você estuda de forma presencial ou online. Visto que são pontos relevantes na atualidade.

Adapte as dicas

Certamente, essas dicas são adaptáveis aos seus objetivos de carreira, perfil profissional, cultura da empresa, dentre outros aspectos. No entanto, é importante que você se atente a esses pontos para que você aumente as suas chances de ser convidado para uma entrevista de emprego de seu interesse.