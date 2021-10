Elabore um currículo sucinto e direcionado

A análise do currículo do candidato é feita pelo selecionador em pouco tempo. Por isso, alguns pontos de atenção podem ser relevantes para que o candidato receba o convite para uma entrevista de emprego que seja de seu interesse. Sendo assim, confira alguns pontos pertinentes e eleve as suas chances de sucesso profissional.

Dicas para elaborar um currículo sucinto e direcionado

Primeiramente, é importante inserir as suas informações de forma sucinta, porém, direcionada. Sendo assim, coloque sempre os seus dados atualizados e evite informações desnecessárias, como número de documentos e dados de filiação, por exemplo. A forma como o candidato informa os seus dados pessoais pode ser um diferencial atrativo para o currículo.



Evite informações excessivas e verifique o endereço de -mail

Por isso, além de evitar informações excessivas, é relevante que o candidato verifique seu endereço de e-mail, para que não contenha palavras pejorativas ou diminutivas, visto que esses detalhes fazem parte da composição da imagem do profissional.

Objetivo

O seu objetivo no currículo é um ponto de destaque, por isso, neste campo a informação deve ser clara e direta. Geralmente, o objetivo se refere ao cargo dentro da sua área de atuação. Por exemplo: analista de recursos humanos, assistente de faturamento, gerente comercial etc.

A sua experiência profissional

Certamente a maneira como você insere a sua experiência profissional é de extrema relevância para que você tenha um currículo assertivo. Por isso, é importante que você respeite a ordem cronológica inversa, inserindo sempre a sua experiência atual ou a última para as anteriores, considerando os pontos relevantes de sua trajetória em seus empregos anteriores.

Essas dicas são adaptáveis ao seu perfil profissional e cultura da empresa

Decerto, essas dicas são adaptáveis ao seu perfil profissional, cultura da empresa, dentre outros aspectos. No entanto, é importante que você direcione as informações do seu currículo para que a construção do documento seja baseada em fatos relevantes.

Eleva as suas chances de ser convidado para uma entrevista de emprego de seu interesse

Assim sendo, ao se atentar a esses pontos para que você eleva as suas chances de ser convidado para uma entrevista de emprego de seu interesse, dessa forma, direcionando a sua trajetória profissional.

Faça um alinhamento intangível entre a sua experiência e a vaga

Portanto, é importante que analise o currículo e faça um alinhamento intangível entre a sua experiência e a vaga de seu interesse, ainda que seja algo resolutivo em longo prazo.