Elenco do Manaus comemora ponto fora de casa em duelo direto e celebra retorno da torcida – Futebol Interior

Manaus, AM, 14 (AFI) – O Manaus segue em preparação, para o duelo pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, segunda fase, neste domingo às 16h, diante do Ypiranga, na Arena da Amazônia. O time manauara começou a treinar nesta quarta-feira (13).

O Manaus lidera o grupo B com quatro pontos ao lado do Tombense, com quatro, vindo logo a seguir o Novo Horizontino com três pontos, e o Ypiranga que ainda não pontuou. Na estreia, o Mauaus goleou Novorizontino na Arena Amazônia por 5 a 0, e na segunda rodada, jogando na cidade de Tombos-MG, acabou empatado por 2 a 2 com o Tombense. Depois da partida em Minas, o zagueiro Marcelo Augusto comentou atual fase do grupo exaltou o espírito de luta da equipe dos mineiros.

“O ponto exalta o espírito guerreiro da equipe, foi importante nos manter na liderança. Sobre o Ypiranga, é mais uma final. Já estamos habituados a encarar jogos difíceis como esse, e precisamos manter o pé no chão, humildade e buscar superar eles em nossa casa”, destacou.

INGRESSOS

Para o jogo com o Ypiranga na Arena Amazônia a diretoria do Manaus já fixou o valor do ingresso que terá valor único de R$ 50. segundo o presidente Luís Mitoso, em breve serão divulgados os pontos de venda e destacou estar feliz pelo time reencontrar seu torcedor.

“Nosso objetivo também é facilitar, para que o torcedor possa adquirir seu ingresso no local mais perto o possível de sua residência”, finalizou. Autor do gol em Minas, o atacante Denilson também comemorou a volta do torcedor.

“Vai ser importante para apoiar a gente. Tomara que os ingressos esgotem e eles estejam lá para apoiar nosso time, e que consigamos conquistar mais três pontos”, finalizou.