Elfa tem empregos para pessoas com mais de 50 anos

Elfa lançou o Talento Sênior, projeto que visa a recolocação no mercado de trabalho de profissionais que possuem idade acima de 50 anos. Para se candidatar, é necessário que os candidatos possuam ensino superior ou técnico completos. As vagas são destinadas para as cidades de João Pessoa, Goiânia e São Paulo. Confira!

Elfa anuncia vagas de emprego para Talento Sênior



Você Pode Gostar Também:

A empresa Elfa foi fundada por Edalmo Leite Fernandes Assis, na cidade de João Pessoa na Paraíba em 1989. O principal objetivo da empresa sempre foi o fornecimento de remédios similares e genéricos, além de materiais hospitalares.

Possuindo seus mais de trinta anos de história, partindo de um sonho do paraibano Edalmo, a empresa mudou o cenário de fornecimento de medicamentos em nosso país. Deixando de ser apenas uma empresa da família e passando a ser profissional e muito capacitada, conquistando diversas regiões do Brasil.

O Grupo Elfa possui uma história renomada e de grande credibilidade no setor de saúde, sendo atualmente uma das mais conceituadas do país. No ano de 2020, foi pelo 5º ano reconhecida por tratar-se de uma ótima empresa para se trabalhar dentro do setor da saúde.

Como realizar sua inscrição

As inscrições estão disponíveis no site até o dia 17 de Novembro. Esteja atento a todas as informações e não esqueça de preencher cuidadosamente sua ficha de inscrição.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos!