Eliana faz mudança radical e surge com cabelo curtíssimo: ‘Quis inovar’; veja foto

Eliana chamou a atenção durante o Teleton ao aparecer com um visual super inusitado, neste último sábado (23).

A musa investiu em novo corte com fios curtíssimos e impressionou com a novidade. Ela aproveitou a mudança e compartilhou todos os detalhes nas redes sociais.

Em entrevista ao portal UOL, a apresentadora contou a motivação da repaginada. “Era uma noite muito especial e por isso quis inovar. Eu fico animada com o “Teleton” todos os anos e gosto de dar sempre o meu melhor em todos os sentidos no palco. Por que não também no estilo?”, afirmou.