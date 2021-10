Eliana mostra bastidores de gravação com Xuxa e derrete web: ‘Muito feliz’

Eliana foi pura felicidade ao receber Xuxa nos bastidores de uma gravação na última quinta-feira (7). A rainha dos baixinhos participou do quadro “Minha Mulher que Manda” do programa dominical da loira do SBT.

“Mas eu estou tão feliz! Esse é o nosso último programa da temporada e a gente encerra com casais para lá de especiais aqui no estúdio. E olha lá quem está ali no estúdio, que linda! Ela está uma gata!”, disse Eliana ao encontrar a amiga.

Xuxa participou do quadro juntamente com Junno Andrade, seu namorado. Os dois estão juntos desde 2012 e sempre aparecem coladinhos nas redes sociais.