Eliminado na Copa Santa Catarina, Criciúma volta a ter foco total na briga pelo acesso – Futebol Interior

Criciúma, SC, 28 (AFI) – Sem vencer há dois jogos na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C, o Criciúma não conseguiu um bom resultado neste meio de semana e acabou eliminado ainda na etapa de classificação da Copa Santa Catarina, com seu time reserva. Nesta quarta-feira (27), a equipe carvoeira empatou com o Joinville por 1 a 1 e ficou na quinta posição na tabela. Apenas os quatro primeiros avançaram ao mata-mata.

De qualquer forma, os auxiliares Lalo e Aléssio Antunes que comandaram essa equipe considerada reserva, enquanto Cláudio Tencati seguiu com o time principal, falaram em entrevista coletiva que esse mal resultado não irá atrapalhar na briga pelo acesso na Série C. Eles afirmaram que os atletas estão concentrados para mais uma decisão no final de semana.

Para encarar o Ituano, no domingo (31), em casa, no Estádio Heriberto Hulse, às 16h, o Criciúma terá dois retornos certos ao time titular. Afinal, volantes Dudu Vieira e Léo Costa que cumpriram suspensão na rodada passada pelas expulsões no duelo da terceira rodada com o Botafogo-PB e voltam a ficar a disposição.

Atualmente, o Criciúma ocupa a vice-liderança do Grupo D com cinco pontos, mesma pontuação do terceiro colocado Botafogo-PB. Ituano, com nove e Paysandu, com dois completam a chave. Faltando duas rodadas para o final, apenas os dois primeiros ficam com o acesso para a Série B de 2022.