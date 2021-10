Elisa Lucinda dispara sobre Padre Fábio de Melo: ‘Não creio no seu celibato’

A atriz Elisa Lucinda agitou a web na tarde desta quarta-feira (27) ao fazer declarações polêmicas a respeito do Padre Fábio de Melo. Em uma postagem na conta do Instagram do cantor, ela comentou que não acreditava em seu celibato.

“Estou te achando muito boy e sedutor. Sou contra o celibato. Com todo respeito que te tenho, não acredito no teu. E concordo. Não deveria ser preciso negar a própria natureza, ser celibatário para ser um padre. Não faz sentido para mim”, escreveu.

Rapidamente diversos seguidores criticaram a fala da atriz, que por sua vez, tentou explicar as declarações e se defender. “Imagine, gente, não há ofensa em minhas palavras. Não considero sexo pecado. Acho um atraso da igreja tal rito. Adélia Prado diz que ou tudo é bento ou nada é bento. E acho que este antagonismo entre fé e sexo afasta os jovens, principalmente. Não estou intolerante e sim crítica. Eu conheço muita gente que o acha atraente e não vejo nenhum erro nisso”, pontuou Elisa.

Até o momento, Padre Fábio de Mello não se pronunciou sobre os posicionamentos da atriz. Veja a publicação que gerou a discussão: