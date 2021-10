Em ‘A Fazenda 13’, Lay Bottino explica polêmica com Anitta e Ariadna

Lary Bottino abriu o jogo sobre a sua polêmica com Anitta e Ariadna Arantes, ao conversar com Mileide Mihaile, na noite deste domingo (10), em ‘A Fazenda 13’.

A ex-participante do ‘De Férias com o Ex’ começou a história: “Eu fui morar com a Anitta durante cinco meses na pandemia. Foi onde eu conheci o meu ex. Ela namorava o Guilherme e eu comecei a namorar o Rol. Aí quando ela terminou com Guilherme eu fui para e Europa com ela. A gente ficou três meses passeando na Itália, Roma, Paris…”.