Em ‘A Fazenda 13’, Rico Melquíades dispara: ‘Queria ser uma Juliette’

Em ‘A Fazenda 13’, Rico Melquíades citou a vencedora do BBB21, Juliette, ao conversar com Valentina Francavilla, nas primeiras horas desta terça-feira (26).

O influenciador digital disse que adoraria sair do programa, não só com o prêmio, mas com o mesmo número de seguidores da paraibana ao final do reality global.